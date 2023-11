A jobboldali Geert Wilders nyert a holland választásokon az exit poll szerint

A jobboldali Geert Wilders pártja vezet a szerdán Hollandiában tartott előrehozott parlamenti választásokon - derült ki az urnazárásokat követő exit poll felmérésekből.

A szavazóhelyiségekből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérések szerint a Wilders vezette migrációellenes Szabadságpárt lehet a holland parlament alsóházának legnagyobb pártja. A jobboldali párt a 150 képviselői helyből 35-öt szerezhet meg, ami több mint kétszerese a jelenlegi 18 mandátumának.

Az előrejelzések azt mutatják, hogy a Frans Timmersmans korábbi uniós biztos által vezetett pártszövetség, a Zöldek és a Munkáspárt formációja a második helyen végzett 26 mandátummal, ami 9 képviselői székkel több, mint a két párt jelenlegi összlétszáma.

Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök pártja, a Szabaddemokrata Néppárt (VVD) mandátuma azonban valószínűsíthetően 34-ről 23-ra csökken.

Orbán Viktor már gratulált is szerda este Geert Wildersnek, azt írva, hogy: "Eljött változások szele!"

The winds of change are here! Congratulations to @geertwilderspvv on winning the Dutch elections! pic.twitter.com/yh9LVcuP5J