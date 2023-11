Hajókatasztrófa a Fekete-tengeren: 11 ember eltűnt - videó

Török mentőegységek megtalálták és kiemelték a tengerből a vasárnap elsüllyedt hajó szakácsának holttestét, a legénység többi tagját pedig eltűntnek nyilvánították.

Abdulkadir Uraloglu közlekedési és infrastrukturális miniszter közlése szerint a Kafkametler nevű hajó a nyugat-törökországi Izmir kikötőjébe tartott, amikor a régióban kialakult heves viharok következtében többször nekicsapódott egy hullámtörőnek az Isztambultól mintegy 200 kilométerre keletre fekvő Eregli város kikötőjének közelében.

A szerencsétlenséget megelőzően, vasárnap reggel a hajó kapitánya már jelentette, hogy egy hullámtörő felé sodródik, ám a Törökország északnyugati részére aznap lecsapó heves viharok miatt több órán át nem tudták megkezdeni a kutatást és a mentést - tette hozzá.

A zord időjárásban egy másik teherhajó is felborult a Fekete-tenger törökországi partjainál, valamint evakuálni kellett egy török börtönt.

A Pallada nevű, kameruni zászló alatt közlekedő hajót szintén Eregli kikötőjének közelében érte baleset: az ötméteres hullámokban a hajó zátonyra futott és kettétört - közölte a török tengerészeti igazgatóság, hozzáfűzve, hogy a legénység mind a 13 tagját kimentették.

⚡️ The dry cargo ship Pallada split into two parts off the Turkish coast.



The ship ran aground in the Black Sea and split in two due to a storm. The crew of 13 people was successfully evacuated. pic.twitter.com/6Yr9HgUJ6X