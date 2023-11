3800 méterről lőtt ki egy orosz katonát az ukrán mesterlövész - itt a videó

November 18-án adta le az ukrán specialista a lövést. A 3800 méter világrekordnak számít, és 260 méterrel döntötte meg a korábbi rekordot.

Az esetről az X-en már sorra mutatják a videókat.

Egy Horizon's Lord nevű fegyvert használt, amely állítólag ukrán fejlesztés.

An Ukrainian sniper set a new world record. With his sniper rifle “Horizon’s Lord”, which is chambered in 12.7x114HL, he accurately hit on a distance of 3,800m the Russian at the right side.



Absolutely amazing shot! I can only bow.



Source: https://t.co/bSGzoPEK95#Ukraine pic.twitter.com/eHvUXsqt31