Elképesztő helyeken találnak Hamász-rakétákat az izraeliek

Egyre több olyan felvételt mutat az izraeli hadsereg, amelyek a Hamász kilövőállásait mutatják. Igaznak tűnnek azok a feltételezések, hogy több indítóállást civil létesítményekbe rejtettek.

Az egyik ilyen videón azt látható, hogy egy mecsetben bukkannak rá egy komoly kilövőállásra. Azt írják: egy több mint 50 rakétát tartalmazó indítóállást fedeztek fel egy észak-gázai város mecseténél. A rakétákat a mecsetből indították, legalábbis erre utalnak az elektromos kábelek.

A másik felvételen egy gyerekotthon látható, itt is rakétaindítók vannak, gondosan álcázva azokat.

Israeli forces operating in the northern Gaza Strip have located several rocket launchers and some 50 rockets, located in a compound used by a youth movement and a mosque, the military says.



