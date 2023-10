Politikai botrány Németországban, AfD-s képviselőt vettek őrizetbe

Hetek óta a Donyeck mellett zajlanak a legsúlyosabb összecsapások az oroszok és az ukránok között. Az orosz csapatok átkaroló hadművelettel próbálkoznak, igyekeznek két oldalról bekeríteni az erődítménnyé erősített ukrán várost. A Wagner csoport egykori zsoldosai az orosz védelmi minisztérium alá tartozó egységekben harcolnak Avgyijivka közelében – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) háborús elemzőintézet szombati jelentése. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.