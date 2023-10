Meghalt az iráni diáklány, akit azért verhettek meg, mert nem viselt fejkendőt

Iránban egy hónap kómában töltött idő után szombaton meghalt Armita Garavand iráni középiskolás diáklány, aki október elején vitatott körülmények között esett kómába a teheráni metróban - közölte a helyi média.

Az ifjúsági és sportminisztériumhoz tartozó Borna ügynökség azt jelentette: "Armita Garavand, a Teheránban élő diáklány egy órával ezelőtt halt meg intenzív orvosi kezelés és 28 napos kórházi ápolás után".

A 16 éves, kurd régióból származó tinédzser október 1-je óta feküdt egy teheráni kórházban, miután összeesett a fővárosi metróban.

Armita Garavand, the teenage victim of the enforced Hijab rule, has tragically passed away at Tehran's Fajr Hospital after spending 28 days in a coma.#ArmitaGaravand pic.twitter.com/ukoyJntt0r