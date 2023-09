Januárban fut ki a világ legnagyobb tengerjáró hajója – itt vannak a részletek

Az Icon of the Seas nevű tengerjáró hajó januárban fog elindulni az első útjára. A világ legnagyobb tengerjáró hajója nem csak méreteiben, de felszereltségében is különleges, a fedélzetén lesz egy hatalmas vízipark, nyolc városnegyed és egy vízesés is – írja az Origo.

A Royal Caribbean új hajója átveszi a címet a társaság másik hajójától, a Wonder of the Seas-től. A hajó több mint ötezer utast fogadhat, és ez is olyan, mint egy utazó város. Az utazók nyolc különböző tematikus részen tölthetik az időt, és lesznek olyan területek, ahová csak felnőttek léphetnek be, illetve amelyek kifejezetten a családok szórakozását biztosítják.

Már a bejelentéskor hatalmas érdeklődés volt a hajó első útja iránt, így a tulajdonosok a héten újabb elővásárlási időszakot indítanak - írta a Mirror.

A gigászi jármű építését még 2016-ban jelentette be a Royal Caribbean, a munkálatokat 2021 júniusában kezdték el Turkuban, és tavaly júniusban tette meg az első próbaútját. LNG-hajtású lesz, hat hajtóműve együttesen 67 500 kilowattos teljesítményre képes.

A hajón összesen 2350 fős legénység dolgozik majd az 5610 utas kiszolgálásán. Összesen húsz fedélzet várja a vendégeket, akik hét medencében és hat, a tengerjáró hajókon lévő vízi csúszdák között rekorder csúszdán szórakozhatnak.