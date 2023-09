Az olaszok most már nem viccelnek a migránsokkal

A rendelkezés szigorítást jelent az eddigi gyakorlattal szemben, amely lehetővé tette, hogy az érkezők nagy része szabadon mozogjon az ország területén. Az illegálisan belépőket eddig azonosították és regisztrálták, és hacsak nem bizonyultak körözött vagy más okból veszélyes személynek, majdnem automatikusan menedékkérelmet nyújthattak be, annak elbírálásáig pedig ideiglenes humanitárius tartózkodási engedéllyel rendelkeztek.

Giorgia Meloni videóüzenetében jelentette be, hogy a rendkívüli migrációs helyzetben rendkívüli intézkedésekre van szükség. A mostani kormányülésen elfogadott szigorítás értelmében

az illegálisan érkezőket zárt táborokban helyezik el.

A mostanáig hatályos hat hónapról először egy évre, majd tizennyolc hónapra emelhetik az emberek visszatartásának idejét. A bevándorlók a központokban adhatják be az esetleges menedékkérelmet, és csak annak pozitív elbírálása után hagyhatják el a tábort. A menekültstátuszban nem részesülőket pedig kitoloncolják. Úgynevezett kiutasítási központok (Cpr) eddig is léteztek, de nem biztosítottak elegendő helyet. Most a tervek szerint a védelmi tárca feladata lesz új táborok létesítése a kevéssé lakott, jól ellenőrizhető térségekben.

A miniszterelnök meglepetésnek nevezte azokat a kijelentéseket, amelyeket az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen tett vasárnapi látogatása során a lampedusai migránstáborban. Giorgia Meloni úgy vélte, az Európai Unió külső határainak védelme, az emberkereskedőkkel és a tömeges illegális bevándorlással szembeni fellépés, valamint Ursula von der Leyennek az a mondata, miszerint nem az emberkereskedők döntik el, ki léphet be Európába, az olasz kormánypártok sokat ismételt kijelentéseit visszhangozták.

Giorgia Meloni idézte az Európai Bizottság elnöke által közölt akcióterv hatodik pontját, amelyben lépéseket ígértek a tengeri átkelésre nem alkalmas csónakok megállítására, valamint az embercsempészésből élő szervezetek útvonalainak elzárására. "Kíváncsi vagyok, hogy most a sajtó Ursula von der Leyent is azzal vádolja-e majd, hogy el akarja süllyeszteni a migránscsónakokat, ahogy engem is támadtak?" - kérdezte Meloni.

Korszakváltónak nevezte Olaszország és egész Európa számára a tömeges illegális bevándorlás és az emberkereskedelem elleni küzdelmet. Sajnálatát fejezte ki, hogy egyes európai politikai erők ideológiai okokból "ellentétes irányban cselekednek". Az Európai Unió külügyi főképviselőjét, Josep Borrellt is megemlítette, aki Giorgia Meloni szerint mindenáron azt kívánja bizonyítani, hogy az észak-afrikai országok nem biztonságosak, ezért nem lehet velük megállapodni abban, hogy megakadályozzák a migránsok útnak indulását, vagy visszafogadják az illegális bevándorlókat.

Giorgia Meloni hozzátette, "védhetetlen" volt a korábbi római baloldali kormányok politikája, mely Európánál az Olaszországba beengedett illegális bevándorlók befogadását szorgalmazta. Ugyanezt sürgeti most is az ellenzéki Demokrata Párt (PD), de bumeránghatást okozna, mivel a kelet-európai tagállamok több millió ukrán menekültet fogadtak be, és az automatikus szétosztási mechanizmus Olaszországot még nagyobb tehernek tenné ki - jegyezte meg Giorgia Meloni. "Ha a jelenlegi baloldali Demokrata Pártra hallgatunk, nem mi helyezünk át migránsokat keletre, hanem a visegrádi országok helyeznek el menekülteket nyugatra" - mondta.

Gerald Darmanin francia belügyminiszter hétfő délután Rómában olasz kollegájával, Matteo Piantedosival egyeztet. A francia tárcavezető korábban azt hangoztatta, hogy nem vesznek át senkit a Lampedusára érkezett emberek közül. Ausztria is jelezte Rómának, hogy nem zárja ki a határellenőrzés szigorítását.

A Coisp rendőrszakszervezet közlése szerint "robbanásveszélyes" helyzet alakult ki a szicíliai Agrigento melletti Porto Empedocle kikötőjében, ahova az utóbbi napokban Lampedusa szigetéről szállították át a migránsokat. A több mint ezer embert a kikötőben kialakított, legfeljebb kétszázötven fő befogadására alkalmas sátorszerkezetben helyezték el, de a hétfőre virradó éjszaka a többségében közép-afrikai férfiak megpróbáltak kitörni. A hatóságok visszaszorították őket, egy rendőr megsérült.

Calogero Martello polgármester szerint több százan mégis kijutottak a kikötőből, és hétfőn Porto Empedocle utcáin kértek vizet és élelmet a helyiektől.

A helyzet rendezéséig leállították a migránsok átszállítását Lampedusáról Porto Empedocléba. A szicíliai kikötőből buszokkal kell továbbvinni a migránsokat az ország más részei felé, de sajtóértesülések szerint a fuvarozóvállalatok nem szívesen ajánlják fel járműveiket.

Lampedusa szigetén továbbra is ezerháromszázan vannak a négyszáz fős táborban.

Év eleje óta több mint 127 ezren érkeztek, a tavaly ugyanezen időszakban már több mint 66 ezerhez képest.