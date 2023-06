Putyin vezéráldozata: titokban új parancsnok vehette át az ukrajnai műveletek vezetését

A washingtoni székhelyű Institute for the Study of War (ISW) elnevezésű elemző központ arról számolt be, hogy jelentős személycserék zajlanak a legfelsőbb orosz katonai vezetésben. Hadibloggerek értesülése alapján úgy tudni, hogy máris őrizetbe vették Szergej Szurovikin hadseregtábornokot, akiről köztudott volt, hogy igen jó viszonyban van Jevgenyij Prigozsinnal. Állítólag a tábornok jó előre tudott a Wagner zsoldoscsapat készülő lázadásáról. Ezt cáfolta ugyan a Kreml, ám a letartóztatásáról szóló hírek mégis ennek ellenkezőjét igazolják.

Az ISW úgy tudja, hogy Szurovikin közvetlen munkatársai közül is több ellen folyik vizsgálat a zendülésben való állítólagos bűnrészességük miatt. Ugyanakkor a Wagner-vezér által korábban hevesen bírált Valerij Geraszimov tábornok, vezérkari főnök is eltűnt a nyilvánosság elől. Bár a menesztését még nem jelentették be, de több munkatársa ellen már eljárás kezdődött a döntésképtelenségük miatt.

Az egyik orosz milblogger ugyanakkor arról tudósított, hogy a belső elhárításért felelős Szövetségi Védelmi Szolgálat (FSZO) behatóan vizsgálja a védelmi minisztérium alkalmazottainak hűségét. Ez a vizsgálat kiterjed a hadszíntéri parancsokokra is. Mindannyiuknak bizonyítaniuk kell, hogy nem vettek részt a zendülésben és semmilyen módon nem támogatták a Prigozsin vezette zsoldosokat.

Bár hivatalosan még mindig Valerij Geraszimov vezérkari főnök az Ukrajnában harcoló orosz csapatok parancsnoka, az ISW úgy tudja, hogy a tényleges döntéseket már nem ő hozza. Helyét a korábban ugyancsak kegyvesztett, majd pozíciójába visszahelyezett Mihail Tyeplinszkij ejtőernyős tábornok vette át.

A vezérezredes rehabilitációja után a Wagner csoport egységeivel együtt harcoló, főleg légideszantos csapatokat irányította a Bahmut körüli csatákban. Ő is, akárcsak Szurovikin, keményen bírálta a moszkvai katonai vezetést, és kifogásait Putyin elnökkel is közölte. Ezért különös népszerűségnek örvend mind a katonák, mind pedig a hadibloggerek körében.

Nyugati megfigyelők szerint különösen érdekes Szergej Sojgu védelmi miniszter sorsa. Ő egyáltalán nem szólalt meg a Wagner-lázadás idején, viszont a zendülést követően már újból Vlagyimir Putyin közvetlen környezetében volt látható. Igaz, néhány orosz hadiblogger úgy értesült, hogy a puccs idején tanúsított tétovázása, valamint miniszterként korábban elkövetett hibái, és az orosz katonai alapból eltűnt pénzek miatt ellene is eljárás indult. Mi több, az orosz titkosszolgálat, az FSZB házi őrizetben tartja.

A címlapképen Mihail Tyeplinszkij.