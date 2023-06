A Wagner zsoldosai nem harcolhatnak tovább Ukrajnában

Korábban Szergej Sojgu védelmi miniszter hozta azt a rendeletet, amely lényegében a Wagner csoport megszűnését jelentette. Ennek értelmében a zsoldosoknak szerződniük kellett a védelmi minisztériummal és a továbbiakban az orosz fegyveres erők tagjaiként, a vezérkar parancsnoksága alá tartoztak volna.

A rendelkezés egyben véget vetett a Jevgenyij Prigozsin és a Szergej Sojgu közti rivalizálásnak is, hiszen megszüntette volna a zsoldossereget. A Wagner vezetőjének ez lehetett az utolsó csepp a pohárban, mielőtt a múlt szombaton saját kezébe vette az ügy intézését. Katonáival a Don menti Rosztovba vonult, mert úgy tudta, hogy a városban lesz két esküdt ellensége, Sojgu miniszter és a vezérkar főnöke, Valerij Geraszimov tábornok. Kettejüket akarta volna hírszerzési értesülések szerint Prigozsin elfogni és elszámoltatni, mivel szerinte súlyos felelősség terheli őket az ukrajnai hadjárat sikertelenségéért.

Ám sem Sojgu, sem Geraszimov nem volt Rosztov na Donuban, mivel az orosz titkosszolgálat, az FSZB már a lázadás előtt két nappal tudomást szerzett Prigozsin tervéről. A hoppon maradt zsoldosvezér ezután döntött úgy, hogy megindul katonáival Moszkva irányába és mindenáron kézre keríti a minisztert, valamint a vezérkari főnököt. A zendülés azonban alig huszonnégy óra múlva véget ért, a résztvevők állítólag amnesztiát kaptak, Prigozsin pedig Fehéroroszországba mehetett. Őt azóta sem látta senki, és az sem biztos, hogy egyáltalán még életben van.

A Wagner csoport tagjai pedig választhattak:

A hírt kommentálva az ukrán titkosszolgálat vezetője azt mondta, hogy Moszkva nagy csapást mért a saját fegyveres erejére. Kiril Budanov tábornok szerint ugyanis a Wagner volt a leghatékonyabb orosz katonai egység, amely bármi áron sikert tudott elérni.

Prigozhin's mercenaries will no longer take part in the war against Ukraine



This was announced by the head of the Main Intelligence Service of the Ministry of Defense, Kyrylo Budanov.



"We have received a discredit to the Russian leadership. Once again the myth of the… pic.twitter.com/zRw5TFi2iH