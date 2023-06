A csecsenek az űrben is aktivizálták magukat

A Twitteren posztoló NEXTA TV értesülése szerint Ramzan Kadirov arról számolt be, hogy az oroszországi Vosztocsnij űrrepülőtérről felbocsátották a Szojuz 2.1 B űrhajót, fedélzetén az első csecsen műholddal.

Az elnök azt is közölte, hogy az Ahmat-1 elnevezésű mesterséges égitestet az "Oroszország hőséről, Ahmat-Hadzsi Kadirovról" elnevezett csecsen egyetem és a dél-nyugati állami egyetem kutatói közösen alkották meg.

Ramzan #Kadyrov reported on the launch of the #Chechen satellite AKHMAT-1 into space.



Elon Musk, what are you going to do now? pic.twitter.com/9kd5w38MJH