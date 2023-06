Támadásba lendültek az ukránok

A brit védelmi minisztérium hírszerzési értesülésekre hivatklozva számolt be az ukrán hadsereg előretöréséről. A több dandárnyi erővel végrehajtott támadásokkal sikerült Bahmut déli és északi részében visszaszorítaniuk az oroszokat.

Londoni vélemény szerint az orosz hadseregnek nincs elegendő hadműveleti tartaléka ahhoz, hogy megerősítse a Bahmuttól a Dnyeper folyóig tartó, ktészáz kilométer hosszú front legveszélyeztetettebb szakaszait.

