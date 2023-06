Lángolt a Szuhoj - tömeghalál miatt hat év kényszermunkára ítélték a pilótát

A tragédia 2019. május 5-én történt Moszkva, Seremetyevó repülőterén. Ahogy arról annak idején az Infostart is beszámolt róla: az Aeroflot Moszkvából Murmanszkba tartó gépének orrába villám csapott mintegy 15 perccel a felszállás után. Ekkor működésbe lépett a Szuhoj SSJ-100-as biztonsági rendszere, amely bekapcsolta a vészhelyzeti áramellátást.

A repülőgép vezethető maradt és a pilótáknak követniük kellett volna az ilyenkor érvényes vészeljárásokat. Azonban a repülőtérre való visszatéréskor Gyenyisz Jevdokimovnak és Makszim Kuznyecovnak csak másodszorra sikerült megfelelően ráfordulnia a leszállópályára. Ám az irányítást segítő automatika hiányában képtelenek voltak a kifutópálya elején letenni a gépet. Túlrepültek az ideális kerékletételi ponton, emiatt - a szakértők feltételezése szerint - megpróbálták a gépet a hajtóművek hirtelen felpörgetésével és az orr leengedésével "rászorítani" a pályára. Az eredmény az lett, hogy a gép a durva földet érést követően elpattant, majd újból a betonhoz vágódott.

A moszkvai Kommerszant című újság úgy értesült, hogy az utasszállító másodszori pályához ütődésekor a gépre és az utasokra mintegy 5 G túlterhelés nehezedett, holott a Szuhoj SSJ-100-as megengedett maximális túlterhelése legfeljebb 3,75 G lehet. Ennek következtében a hátsó futóművek szárai átütötték az üzemanyagtartályokat, ami miatt az utasszállító lángba borult.

Ez a pillanat látható az alábbi videón is. A lángoló gép a hasán csúszva állt meg és bár a személyzet azonnal megkezdte a utasok kimenekítését, de a fedélzeten tartózkodó 78 emberből 41-en mégis bennégtek.

