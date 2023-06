"Régi barátját" üdvözölte a kínai elnök, ezzel a világnak is üzent

Kína nem akarja követni "az erős ország hegemóniára tör" régi útját, helyette más országokkal együtt a közös fejlődés elérésén dolgozik - hangoztatta Hszi Csin-ping a találkozón a kínai központi pártlap, a Zsenmin Zsipao beszámolója szerint.

Az Egyesült Államok és Kína kapcsolatának alapját a két országban élő emberek jelentik - állapította meg az elnök, s kifejezte, bízik az amerikai emberekben. Hozzátette, a jelenlegi nemzetközi helyzetben sok mindent lehet tenni, ami mindkét országnak, a két népnek és az emberiségnek is hasznára válik.

A kínai elnök utalt arra, jelenleg egy évszázada nem látott jelentős változások zajlanak az egész világon, e helyzetben

Kína mindenekelőtt a saját problémáinak a megoldására összpontosít.

Az 1,4 milliárd lakosú Kína hosszú távú stabilitása és tartós fejlesztése jelentősen hozzájárul a világ békéjéhez, stabilitásához és jólétéhez - állapította meg.

NEW - China's Xi tells Bill Gates: "You are the first American friend I’ve met in Beijing this year."



Gates says he "is very excited to be back." pic.twitter.com/7SkXomVGJD