Vlagyimir Putyin: Silvio Berlusconi egy kedves ember volt, igazi barát

"Mindig is őszintén csodáltam bölcsességét és azt a képességét, hogy a legnehezebb helyzetekben is kiegyensúlyozott, előrelátó döntéseket tudott hozni. Minden találkozásunk alkalmával szó szerint feltöltődtem a hihetetlen életerejétől, optimizmusától és humorától” – írta Vlagyimir Putyin az olasz államfőnek, Sergio Mattarellának címzett levelében, amelyből a Twitteren a NextaTV emelt ki részleteket.

Vlagyimir Putyin azt is hozzátette: Oroszországban úgy emlékeznek Berlusconira, mint aki következetesen munkálkodott a két ország közötti baráti kapcsolatok erősítésén.

Olaszország miniszterelnökeként Berlusconi jó kapcsolatot alakított ki Putyinnal. Többször találkoztak, sőt még egy hétvégét is együtt töltöttek az Altaj-hegységben.

Egy évvel a Krím megszállását (2014) követően – olasz miniszterelnökként – felkereste Putyint a félszigeten. Állítólag közösen megittak egy üveg 240 éves helyi bort, ami Ukrajnában nemzeti örökségnek számított.

"For me Silvio Berlusconi was a dear man, a true friend. I have always sincerely admired his wisdom and ability to make balanced, far-sighted decisions even in the most difficult situations. During each of our… https://t.co/hCmcx01Z8h pic.twitter.com/iFpFiGZAxZ