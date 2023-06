Megvolt az esküvő, de aztán jött a közlekedési tragédia

A negyven utas közül további 11-en megsérültek, őket helikopterrel és közúton vitték kórházakba. A többi 18 utasnak nem történt baja.

A rendőrség közleménye szerint a busz 58 éves vezetőjét rendőri felügyelettel kórházba vitték a kötelező vizsgálatok elvégzésére.

A baleset vasárnap éjjel fél 12 után történt az Új-Dél-Wales állambeli Wine megye Greta városának egy körforgalmánál, a körülményeket a rendőrség vizsgálja.

