Úgy lett New York a világ legszennyezettebb levegőjű városa, hogy alig tehet róla

Szerda délutánra a városban a légszennyezettség mértékét jelző AQI érték elérte a 342-t, ami már a város minden lakosa számára veszélyes szint - írja a CNBC.

Az iskolákat egyelőre ugyan nem zárták még be, de szabadtéri foglalkozásokat már nem tartanak, mivel további romlás várható a levegőminőségben.

A Szövetségi Légügyi Hivatal szerdán törölt néhány, a New York-i LaGuardia repülőtérre tartó járatot is a füst miatt. A Newark Liberty nemzetközi repülőtéren is késéseket okozott a látási viszonyok miatt.

Check out this almost unbelievable time-lapse of wildfire smoke consuming the World Trade Center and the New York City skyline.



Those vulnerable to poor air quality, including seniors and young children, should limit time outdoors if possible.



More: https://t.co/ChRuWv7X6E pic.twitter.com/mtKtLun8lN — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) June 7, 2023

Kathy Hochul, New York kormányzója szerint a rossz levegőminőség válsághelyzet, mely napokig tart.

"Aki bent tud maradni, tegye azt. Ez a füst káros az emberek egészségére" - mondta Hochul szerdán újságíróknak.

Több sporteseményt elhalasztottak a rossz levegőminőség miatt, illetve a népszerű Hamilton musical egyik előadását is megzavarta a rossz levegő, a színészek nem tudtak miatta énekelni.

Az erdőtüzek füstje szállóport, úgynevezett PM2,5-t bocsát ki. Ez a tüdőbe jutva hörghurutot vagy asztmát is okozhat. A PM2,5 koncentrációja New Yorkban jelenleg 15-szöröse az Egészségügyi Világszervezet éves levegőminőségi irányadó értékének.

Eric Adams, New York polgármester elmondta: most először tapasztal ilyesmit a város, a rossz levegőminőség egyértelműen a globális felmelegedés következtében alakult ki.

"Az éghajlatváltozás felgyorsítja ezeket a körülményeket. Folytatnunk kell a kibocsátások csökkentését, javítanunk kell a levegőminőséget és alkalmazkodnunk kell a helyzethez" - fogalmazott.

Near-surface smoke is about to move into NYC once again, with horrendous air quality and reduced visibility. What is going on? When will it end? Here are the latest details and a quick breakdown? pic.twitter.com/joSrMkRcgD — New York Metro Weather (@nymetrowx) June 7, 2023

Kanadában jelenleg is 400 helyen ég az erdő, már 6,7 millió hektár égett le és 26 ezer embernek kellett elhagynia otthonát. New York mellett Minnesota, Michigan és Wisconsin is rossz levegőminőséget tapasztal. Tavaly a Stanford kutatói megállapították, hogy amerikaiak milliói vannak rutinszerűen kitéve az erdőtüzek okozta füstszennyezésnek olyan szintnek, ami alig egy évtizeddel ezelőtt még alig fordulhatott elő.