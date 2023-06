Leopard tanknak nézték az oroszok a kombájnt - videó

A meglehetősen rossz minőségű videókat állítólag orosz harci helikopterek fedélzeti kamerái készítették, bár egyik felvételen sem látható a rögzítés időpontja és a helyszín beazonosítása is szinte lehetetlen.

Az internet gyanakvó közönsége azonban kiderítette, hogy nem is harckocsik estek a páncéltörő rakéták áldozatául. A Twitteren több cáfolat is megjelent, amelyek szerint az oroszok valójában ártatlan mezőgazdasági gépeket semmisítettek meg.

Presumably a footage of destruction of the first "Leopard". pic.twitter.com/1Tp08tB3lt

A nyílt forrású hírszerzési adatokból dolgozó Ukraine Weapons Tracker portál ezt fényképekkel is igazolni próbálja. A fotók eléggé egyértelműen mutatják, hogy kombájn, illetve trágyaszórógép lehetett az, amit az oroszok Leopard tankoknak néztek és kilőttek.

#Ukraine:The ??MoD claimed the destruction of Ukrainian Leopard 2 tanks during the recent counter-offensive- hitting a new level of cope.



The vehicles targeted by ATGM from Ka-52 not only don't resemble tanks but are in fact innocent agricultural equipment- a sprayer & combines. pic.twitter.com/a33ZJJcZgt