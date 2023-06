Nem sikerült a "terrorista" ukránok betörési kísérlete, de egy orosz várost tűz alá vettek - videó

Az orosz katonai és határvédelmi egységek visszaverték az ukrán fegyveresek három kísérletét, melynek célja az volt, hogy behatoljanak Belgorod megyébe, és ott terrortámadást hajtsanak végre a lakosság ellen – közölte az orosz védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint csütörtökre virradóra egy harckocsikkal támogatott ukrán "terrorista alakultat" intenzív tűz alá vette Belgorod megye polgári létesítményeit. Az alakulat megpróbált behatolni Oroszország területére a Novaja Tavolzsanka település és a Sebekino nemzetközi közúti határátkelő közelében.

Az orosz nyugati katonai körzet légiereje 11 csapást, a rakéta- és a tüzérségi erők 77 csapást hajtottak végre, és két alkalommal lángszóró rendszereket is bevetettek. A fellépés visszaszorította a ukrán támadókat, akiknek a tájékoztatás szerint

A beszámoló szerint a határ ukrán oldalán több mint 30 ukrán "terrorista" vesztette életét, valamint négy páncélozott harcjármű, egy Grad sorozatvető és egy kisteherautó is megsemmisült. Az amerikai pénzelésű Szabadság Rádió orosz nyelvű hírportálja szerint a támadást az ukrán oldalon harcoló Orosz Önkéntes Hadtest elnevezésű fegyveres szervezet hajtotta végre.

