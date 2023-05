Teherautóval akartak betörni a Fehér Ház területére - videó

Hétfő este egy teherautó nekiütközött a Fehér Ház kordonjának a Lafayette téren. A sofőrt őrizetbe vették - írta a Reuters alapján a hvg.hu.

Az esetről beszámoló Anthony Guglielmi, az amerikai titkosszolgálat kommunikációs vezetője elmondta: sem a Fehér Házat védő szolgálat tagjai, sem civilek nem sérültek meg.

Az amerikai hírügynökség által idézett beszámolók azonban arra utalnak, hogy nem baleset törtéhetett. A bérelhető költöztetős teherautót vezető férfi ugyanis az első ütközés után másodszor is nekihajtott a kordonnak, amit akkor sem tudott áttörni.

?#BREAKING: A U-Haul truck rams into security barriers outside the White House



?#Washington l #DC



Currently multiple law enforcements and the secret service along with bomb squad are on the scene after a U-Haul truck crashes and rams into security barriers outside near the… pic.twitter.com/QNO28VJMEx — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 23, 2023