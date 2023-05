Fegyveresek hatoltak be Oroszország területére – videók

Behatolt egy ukrán diverzáns- és felderítőcsoport az oroszországi Belgorod megye Grajvoroni járásának területére - közölte Vjacseszlav Gladkov, a régió kormányzója a Telegram-csatornáján.

"Az ukrán fegyveres erők egy diverzáns- és felderítőcsoportja hatolt be a Grajvoroni járás területére. Az orosz fegyveres erők a határőrséggel, az FSZB-vel (a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal) és az orosz nemzeti gárdával együtt megteszik a szükséges intézkedéseket az ellenség visszaverésére" - írta Gladkov, aki további részleteket ígért az ügyben.

FREE RUSSIA LEGION



Allegedly the Free Russia Legion, which fights on the side of Ukraine but is composed of Russians, is invading southern Belgorod, Russia. pic.twitter.com/7EmFb3IgXi — Jason Jay Smart (@officejjsmart) May 22, 2023

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin elnököt tájékoztatták a történtekről. Mint mondta, a helyi biztonsági erők elegendő eszközzel rendelkeznek a behatolók kiszorítására.

Az RT orosz állami hírportál helyi hivatalos forrásokra hivatkozva közölte, hogy

a behatolók elfoglalták Gora-Podol község kultúrházát, ahol bekerítették őket.

A beszámoló értelmében megsemmisítették a behatoló csoport több haditechnikai eszközét és több támadó elmenekült.

Az RT szerint az akció mögött az ukrán védelmi minisztérium felderítő főcsoportfőnöksége (GUR) áll.

Presumably, the crash site of the russian Mi-8 in the Belgorod region.



“Observing with interest…” pic.twitter.com/JyLvrIFPjC — Maria Drutska ?? (@maria_drutska) May 22, 2023

Az amerikai finanszírozású Szabadság Rádió a híroldalán közölte, hogy

a támadás végrehajtóiként az ukrán oldalon harcoló Orosz Önkéntes Hadtest és az Oroszország Szabadsága Légió nevű szervezetek jelentkeztek.

A kormányzó közölte, hogy két civil megsebesült, amikor a határ ukrán oldaláról tüzérségi tűz alá vették a Grajvoron járásbeli Glotovo községet. Egy nőt súlyos, egy férfit pedig közepesen súlyos állapotban szállítottak egy kórházi intenzív osztályra.

Ukrajna: oroszok támadnak

Kizárólag orosz állampolgárokból álló önkéntes csapatok hajtottak végre támadásokat hétfőn Oroszországnak az Ukrajnával határos belgorodi területén - jelentette ki Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője az ukrán közszolgálati televízióban.

"Igen, ma az Oroszországi Föderáció állampolgáraiból álló Orosz Önkéntes Hadtest és az Orosz Szabadság Légiója hadműveletet indított a belgorodi régió bizonyos területeinek felszabadítására a Putyin-rezsim alól, valamint az orosz erők visszaszorítására. Ezzel egyfajta biztonsági zónát akarnak létrehozni az ukrán polgári lakosság védelmére" - magyarázta a szóvivő.

Helicopters over the Belgorod region. pic.twitter.com/P5Tq4GGufg — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) May 22, 2023

Az Orosz Önkéntes Hadtest, amelynek tagjai azt állítják, hogy Ukrajna oldalán harcolnak, valamint az Orosz Szabadság Légió Telegram-csatornájukon közölték, hogy "felszabadították Kozinka falut Oroszország belgorodi területén. Hozzátették, hogy bevonultak a régióban lévő Grajvoron településre is, és arra szólították fel az orosz határ menti régiók lakóit, hogy maradjanak otthonukban, és ne álljanak ellen - emlékeztett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Ezzel szemben Vjacseszlav Gladkov, a belgorodi terület kormányzója azt állította, hogy ukrán oldalról támadták rakétákkal az oroszországi falvakat.

