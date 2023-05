Megindultak az ukránok

Több internetes forrás szerint is az ukrán csapatok 17,3 négyzetkilométernyi területet foglaltak vissza Bahmutnál.

A város déli és északi részénél lévő területeket támadták. Az orosz 200. motoros lövészdandár több száz métert visszavonult a másodlagos védelmi vonalak felé Dubovo-Vasylivka irányába.

Úgy tűnik, hogy déli szárnynál is sikereket értek el. Ezt részben Moszkva is megerősítette.

⚡️⚡️Officially: During three days of counteroffensive actions of the Armed Forces of ??Ukraine in the #Bakhmut direction, 17.3 km² were liberated, — the speaker of the Eastern Group of Forces of the Armed Forces of Ukraine Cherevaty pic.twitter.com/X7OQm8mT1T — ??Ukrainian Front (@front_ukrainian) May 12, 2023

Igor Konasenkov altábornagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője arról beszélt, hogy Malojiljinivszkénél az orosz erők "a berhivszkei víztározó kedvező adottságaira tekintettel, a védelem stabilitásának fokozása érdekében foglaltak el védvonalat", és közben visszaverte a támadásokat.

Geolocated footage posted on May 12 shows Russian forces fleeing Ukrainian artillery fire on the southern bank of the Berkhivske Reservoir, about 4km NW of #Bakhmut. Russian forces continued ground attacks in & around Bakhmut against the backdrop of localized UKR counterattacks. https://t.co/gOAEdGk2TL pic.twitter.com/ySh9u7rPrz — ISW (@TheStudyofWar) May 13, 2023

Az internetes források szerint ez nem így van, egyszerűen kénytelenek voltak hátrálni. Az ukránoknak ez a rész azért fontos, mert így könnyebben járható az utolsó aszfaltozott út a városba, azaz érkezhet utánpótlás.

Az oroszbarát háborús bloggerek szerint a Wagner csapatok azonban magában, a városban ismét tudtak előre haladni. Azt állítják, hogy a magánhadsereg katonái már Bahmut 95,7 százalékát elfoglalták.

NEWS UPDATE BAKHMUT MIDNIGHT MAY 13

Yesterday was characterised by ukrainian successes on both flanks and russian progress in Bakhmut. In the north russian forces withdraw from the eastern outskirts of Bohdanivka to the neighbourhood of Berkhivka. The last two days UkrAF has… pic.twitter.com/g4SJv3cSGG — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) May 12, 2023

Közben az ukránok bevethették a britektől kapott rakétáikat. Luhanszk városa két találatot is kapott. Azért gondolják, hogy az általunk is megírt rakétákról van szó, mert ezek hatótávolsága jóval nagyobb, mint a HIMARS-oké.

Deputy of the State Duma of the Russian Federation Viktor Vodolatsky came under fire in Russian controlled Luhansk. pic.twitter.com/UA0bAmOVX0 — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) May 12, 2023

A videón az látszik, megsérült az orosz duma (parlament) képviselője, aki meglátogatta a támadás helyszínét. Nem akkor amikor a rakéták becsapódtak, hanem a romok között állítólag rázuhant valami.

Nyitókép: MTI/AP/Libkos