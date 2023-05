Mindkét harcoló fél sikereket jelentett be Bahmutnál

A katonai vezető közlése szerint alakulatának légi felderítése rögzítette az orosz rohamcsapatot, és értesítette a 60. gépesített dandárt. Szavai szerint utóbbiak tüzérsége két jól irányzott lövéssel megsemmisítette az ellenséges csoportot.

"Az ukrán vadászgépek éberségükkel és pontosságukkal biztosítják az ellenség visszaszorítását" - hangsúlyozta a parancsnok. Arra nem tért ki, hogy konkréten mekkora veszteséget okoztak az orosz hadseregnek.

Olekszandr Szirszkijnek, a szárazföldi erők parancsnoka a héten többször adott hírt az ukrán katonák Bahmutnál aratott sikereiről. Közölte, hogy az ukrán erők ellentámadásba mentek át, helyenként két kilométerrel szorították vissza az orosz csapatokat, akik több állásuk feladására kényszerültek.

NEWS UPDATE BAKHMUT AFTERNOON MAY 12

There have been a russian withdrawal in the area east of Bohdanivka and North of Khromove. The last days ukrainian forces has attacked the positions of the russian 9th Motorized Rifle Regiment. After heavy clashes they where forced back from… pic.twitter.com/onoCNrcCO3 — Mikael Valtersson (@MikaelValterss1) May 12, 2023