Az orosz tüzérség eltalálta egy templom tornyát, amely lángba borult, majd az egész épület leégett. Az Angyali üdvözlet temploma eddig viszonylag épen vészelte át a város tavaly augusztus elseje óta tartó ostromát.

A környező házak már mind kaptak kisebb-nagyobb belövéseket és most az oroszok magát a templomot sem kímélték. Nyugati hírszerzői jelentések szerint a városban lényegében nincs már egyetlen olyan épület sem, amely ne szenvedett volna valamilyen kárt a harcokban.

In Bakhmut, the Holy Annunciation Church was destroyed by Russian artillery fire. pic.twitter.com/C4aXRoTL0m — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) May 9, 2023

Bahmutot a Wagner csoport zsoldosai próbálják elfoglalni, de a kegyetlen utcai harcokban csak nagyon lassan tudnak területek szerezni. Pedig a csoport vezetője, Jevgenyij Prigozsin többször is kijelentette, hogy zsoldosai május 9-re, a náci Németország felett aratott győzelem emléknapjára, biztosan beveszik a várost.

A legfrissebb hírszerzői jelentések szerint azonban az ukrán hadsereg még mindig keményen ellenáll és egyelőre kitart, bár a város nagyobb része az oroszok kezére került. ?????☦️ The Orthodox Church of the Holy Annunciation was destroyed in Artemovsk (Bakhmut).



The Armed Forces of Ukraine blew it up before retreating.



The wests war against the Orthodox Christianity continues. pic.twitter.com/7JiIBNGXsH — Nixin Wolf (@NixinWolf) May 9, 2023

Ezen a videón az látszik, hogy mi maradt a bahmuti Angyali üdvözlet templomából, miután orosz tüzérségi találat érte.

