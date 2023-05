Összeverekedett egy orosz és egy ukrán küldött Ankarában – videók

A felvételen az látható, hogy Marikovszkij ukrán zászlóval a kezében az egyik orosz delegált mögött áll a közös fényképezkedés idején. Egy ponton az orosz küldött kikapja a kezéből a zászlót. Az ukrán erre az orosz delegált után megy, hogy visszaszerezze a zászlót, és megüti a férfit.

Az ankarai orosz nagykövetség tájékoztatása szerint az orosz küldöttet elővigyázatosságból kórházba szállították - jelentette a TASZSZ orosz hírügynökség. A nagykövetség "felháborítónak" minősítette az esetet.

Mustafa Sentop, a török parlament elnöke a Twitteren elítélte és elfogadhatatlannak nevezte "ezt a provokatív viselkedést, amely megzavarta azt a békés közeget, amelyet Törökország igyekszik biztosítani".

?? A brawl and fight broke out between #Ukraine and #Russia delegates at a meeting of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation (PABSEC) in Türkiye’s capital Ankara

? @savunmaisleri pic.twitter.com/CHJz6hsdSq — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) May 4, 2023