Több mint gyanús - lángolva zuhant le egy MiG 31-es

Hivatalosan azt közölték, hogy a harci gép gyakorló repülést végzett, amikor a baleset történt.

A MiG-31-es Murmanszk közelében járt szerencsétlenül. A bámészkodók által készített videón az látható, amint a gép lángoló hajtóművel, nagy sebességgel és már viszonylag alacsonyan repül.

Russian Mikoyan MiG-31 fighter jet crashed near the city of Monchegorsk, Murmansk Oblast of Russia.



The aircraft was visibly on fire before the crash. According to reports, the two crew-members managed to eject before their plane hit the ground. pic.twitter.com/9zE9LJh1V9 — Status-6 (@Archer83Able) April 26, 2023