Elszabadul a pokol – Kihúzhatják a dugót a falból Cannes-ban, Monacóban és a Garroson is

A tettek és a düh 100 napja - ezzel a sokat ígérő címmel hirdettek akciónapokat a Országos Bányászati és Energiaügyi Szövetség szervezet, a meglehetősen erős CGT szakszervezet egy szervezetének tagjai Franciaországban. A filmfesztivál mellett további kulturális, valamint sporteseményeket is sújthatják ennek keretében - írja a The Guardian.

Ezt a múlt héten jelentették be azt követően, hogy Emmanuel Macron francia elnök 100 napos programot hirdetett honfitársai életminőségének növelésére. Macron programját a nyugdíjkorhatár 64 évre emelése miatt három hónapja kitört tüntetéssorozaton tapasztalt elégedetlenség hívta életre.

"Macron 100 napot ígért a megbékélésre, mi 100 napot ígérünk neki a cselekvésre! Májusban tegyetek, amit akartok! A Cannes-i Filmfesztivál, a Monacói Nagydíj, a Francia Nyílt Teniszbajnokság, az avignoni fesztivál is elmaradhat. Nem adjuk fel!" - fogalmaz egyértelműen a szakszervezet.

Pénteki ülésüket követően azt is kilátásba helyezték, hogy a filmfesztivál áramellátását elvágják.

"Vitáink eredményeképpen határozott és egyhangú álláspont alakultak ki, amely arra szólít, hogy támadásba lendüljünk" - állítja a szervezet, amely szerint fantáziadús eszközök állnak rendelkezésükre.

KAPCSOLÓDÓ Emmanuel Macron újabb átalakításokra készül a vitatott nyugdíjtörvény után Televíziós beszédben vázolta terveit a francia elnök, amit a nagy jobb- és baloldali pártok is bíráltak.

Fabrice Coudour, a CGT Energia szakszervezet főtitkára szerint a cél nem az, hogy megakadályozzák az eseményeket, hanem hogy legyen platformjuk tiltakozni.

"Meg akarjuk mutatni, hogy nem gondoltuk meg magunkat, a düh még mindig jelen van, és ki akarjuk fejezni, ahol csak lehet. Hallatni akarjuk a hangunkat a médiában és nagy eseményeken... még a filmfesztiválon is. Vannak olyan hírességek, akik osztják az álláspontunkat" - mondta Coudour a BFM TV-nek.

A nyugdíjreform keretében 62-ről 64 évre emelik a nyugdíjkorhatárt, és nagyobb összegű befizetésekhez kötötték a teljes nyugdíj folyósítását.

Három hónapon át zajlottak a tiltakozások a tervezet ellen,

melyet márciusban Macron kormánya sürgősségi alkotmányos eszközzel vitt át a parlamenten, így a nemzetgyűlésben nem kellett arról szavazni.

Miután Franciaország legfelsőbb bírósága, az Alkotmánytanács jóváhagyta a népszerűtlen törvényt, az elnök figyelmen kívül hagyta a hatályba léptetés elhalasztására irányuló felhívásokat, és a törvény aláírásával tovább szította az amúgy is pattanásig feszült közhangulatot. Ennek enyhítésére ígérte meg, hogy július 14-ig olyan konkrét intézkedéseket hoz, melyek javítják a franciák egészségügyi, oktatási és munkaerő-piaci helyzetét. Franciaország több területét be is járta az ígérettel, de fogadtatása nem volt túl rózsás. A szakszervezetek május harmadikára a düh napját ígérik.

Az energiaügyi dolgozók nem csak fenyegetőznek: Montpellier repterét, valamint egy iskolát, melyet Macron meglátogatott, már elvágták korábban az áramszolgáltatástól. A Cannes-i Filmfesztivál szervezői nem reagáltak még a fenyegetésre.

Márciusban ugyanakkor 300 francia sztár, köztük Juliette Binoche, Laure Calamy, Jonathan Cohen, Michel Hazanavicius és Camille Cottin is nyílt levelet írtak alá a nyugdíjreform bevezetésének módját kritizálva, annak visszavonását kérve. A levél arra is felszólította az elnököt, hogy ne ossza meg még jobban a francia társadalmat.

Nyitókép: MTI/EPA/Sebastien Nogier