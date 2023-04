Meglepő változtatásra kényszerül a Twitter

A Twitter megszüntette a kormányzati finanszírozású orgánumok megjelölését a kanadai közmédia (CBC) és az amerikai NPR közszolgálati rádió profilján is, miután a két médium nemrégiben közölte, hogy felfüggesztik tevékenységüket a Twitteren a szerintük megtévesztő és hamis jelölés miatt.

"Újságírói tevékenységünk pártatlan és független. Bármi mást feltételezni valótlan állítás lenne. Ezért függesztjük föl a tevékenységünket a Twitteren" - olvasható a CBC legutolsó, hétfői bejegyzésében.

A BBC brit közmédia profilján eddig az "állami kötődésű média" megjelölés volt látható, péntekre azonban ez is eltűnt, akárcsak a Hszinhua kínai állami hírügynökség oldaláról a "kínai állami kötődésű média" felirat. Ezt a jelölést emellett több olyan kínai újságíró profiljáról is eltávolították, akik a kormány által támogatott témákban publikáltak.

A CBC és az NPR mellett kedden a Sveriges Radio (SR) svéd közrádió is bejelentette, hogy az elmúlt időszakban bekövetkezett változások miatt nem veszi tovább igénybe a Twitter szolgáltatásait.

Elon Musk, a Twitter új tulajdonosa egy múlt heti interjúban a BBC-nek elmondta, hogy a vállalat csak "igazmondásra és pontosságra" törekszik, de hozzátette, hogy a jelölést várhatóan "közfinanszírozásból fenntartott" meghatározásra cserélik, ami Musk reményei szerint "talán kevésbé lesz kifogásolható".

A Twitter meghatározása szerint az államilag finanszírozott médium olyan sajtóorgánum, amely anyagi forrásainak egy részét vagy egészét a kormány biztosítja, amely változó mértékben beleszólással rendelkezhet a szerkesztésbe.

A szervezetek finanszírozási modellje közlő jelölés, amely eddig közvetlenül a felhasználónév alatt volt látható, csak egyike azon újításoknak, amelyeket azután vezettek be, hogy Elon Musk tavaly októberben a Twitter többségi tulajdonosa lett. A milliárdos üzletember azonnal belefogott a vállalat átszervezésébe, s lazított a megjelenő tartalmak ellenőrzésén is, aminek köszönhetően több, a platformról már korábban kitiltott felhasználó is visszatérhetett a Twitterre.

Újdonság az is, hogy április 20-tól előfizetéssé vált az a szolgáltatás, hogy kék pipa jelezze a hitelesített fiókokat. A hónap elején a The New York Times című amerikai napilaptól már meg is vonták a hitelesítésre szolgáló kék pecsétet a Twitteren, és a lap jelezte, nem hajlandó fizetni azért, hogy a fiókjai visszakapják a jelzést. Pénteken Ferenc pápa és Beyoncé profiljáról is eltűnt a kék pipa.

