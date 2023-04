Drága gyerekcsíny lett a Lamborghini összeketchupozása

Egy csapat randalírozó gyereket vett videóra egy biztonsági kamera Norfolkban, így azt a pillanatot is, amikor ketchupot spricceltek egy 140 000 fontos (60 millió forint) szuperautóra.

A Mirror szerint a tulajdonos viszont nem volt rest és felkutatta, majd kiszámlázta a szülőknek a takarítási költségeit – számolt be a Hvg.hu.

A fiatalokról a felvételeket a közösségi médiában osztották meg, a környéken lakók pedig gyorsan azonosították a gyerekeket. A szülők ezt követően megkapták a 250 fontos (ami több mint százezer forint) számlát a 640 lóerős autó tisztítási munkálataiért.

A flancos kétajtós tulajdonosa azt mondta: „A probléma az volt, hogy a ketchup a motortérbe is bejutott. Elküldtem a szülőknek a számlát, és mostanra már ki is fizették.”

