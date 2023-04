Az oroszok áttörhettek Bahmutban

Az orosz erők elfoglalták a bahmuti főpályaudvart. Átkeltek a vasútvonalon is, és birtokba vettek néhány házat.

Bahmuttól északra is előrenyomultak, de a helyzet itt még tisztázatlan. Ez azért fontos, mert egy bekerítő hadmozdulat része lehet az északi támadás – írja több forrás is a Twitteren.

Ezzel már a város 80 százalékát elfoglalták az orosz csapatok.

‼️ Russian forces recaptured the main railway station in #Bakhmut. They also crossed the railway line and captured some houses and the Elevator.

Russian advances are reported in northwestern #Bakhmut, there is a large gray area until the situation is clarified.