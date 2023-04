Már Varsóban tárgyal az ukrán elnök

Varsó a háború kitörése óta az egyik legfőbb támogatója a kijevi vezetésnek – emlékeztet a Reuters. Lengyelország ukrán menekültek millióit fogadta már be és létfontosságú fegyverekkel, illetve más katonai felszereléssel támogatja az oroszok ellen harcoló ukrán hadsereget.

A látogatás kapcsán a lengyel államfő tanácsadója kijelentette: nem lenne meglepő, ha az ukrán elnök további fegyverszállításokat sürgetne a nyugati szövetségesektől. Marcin Przydacz ugyanakkor emlékeztetett rá, hogy hazája már eddig is jelentős katonai támogatást nyújtott Ukrajnának, legutóbb például MiG-29-es vadászgépeket küldött a szomszéd országnak.

Live: Polish President Andrzej Duda greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the presidential palace in Warsaw. Ukrainian and Polish First Ladies meet Ukrainian medics training in Poland. https://t.co/ZE6apbVyHB — CGTN Global Business (@CGTNGlobalBiz) April 5, 2023