Oscar Pistorius "őrült" terve: rakétavédelem nélkül repüljenek a német kormánygépek

Egybehangzó információk szerint Boris Pistorius azon a véleményen van, hogy a többi között Olaf Scholz kancellárt szállító kormánygépeknek a jövőben nincs szükségük különleges rakétavádelemre. A miniszter úgy gondolja, hogy ezzel jelentős összegek takaríthatók meg, és azokat a Bundeswehr erősítésére lehetne fordítani.

A kancellár és miniszterei a fegyveres erők Airbus 340-es típusú gépeit használják külföldi útjaikhoz, amihez különleges védelem jár. A hivatalos kormánygépek – mint arról a Bild beszámolt – olyan önvédelmi rendszerrel vannak felszerelve, amely lézer segítségével eltereli, majd megsemmisíti az érkező ellenséges rakétát. Néhány évvel ezelőtt három, a korábbiaknál korszerűbbnek számító Airbus 350-es típusú gépeket rendeltek a kormány tagjainak világ körüli útjaihoz, és most ezzel kapcsolatban merült fel a rakétavédelemről történő lemondás.

A Pistorius által vezetett minisztérium a tervezett intézkedést az újság rendelkezésére bocsátott levelében azzal indokolta, hogy a tárca "befogadta" a légierő főfelügyelőjének erre vonatkozó javaslatát. Annak középpontjában pedig a kockázatok, az előnyök, illetve a költségek mérlegelése áll.

A kormánypártok – a szociáldemokrata SPD, a Zöldek Pártja, illetve a szabad demokrata FDP – a nyilvánosság előtt elsősorban biztonságpolitikai okokból nem foglaltak állást a tervekkel kapcsolatban. Az ellenzék vezető erejének számító konzervatív CDU/CSU azonban határozottan tiltakozott, és azokat "őrültnek" nevezte.

A CDU felelőse, Ingo Gädechen szerint a rakétavédelemre rendszerekre szánt források még távolról sem merültek ki. Mindenekelőtt arra mutatott rá, hogy mindezt olyan időben tervezik, amikor Európát háború sújtja.

A koalíció ugyanakkor most áll elő azzal az őrült ötlettel, hogy felszámolják a kormánygépek védelmi rendszereit

– hangoztatta a kereszténydemokrata politikus.

A Frankfurter Rundschau című lap a kiszivárgott terv időzítésével kapcsolatban ugyancsak arra mutatott rá, hogy a védelmi minisztérium olyan időben ragaszkodik a rakétavédelemmel kapcsolatos takarékossághoz, amikor Európában tombol az ukrajnai orosz háború. Az újság értékelésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az ilyen jellegű, az ellenséges rakétát lézer segítségével eltérítő rendszerek számos országban "szabványnak" számítanak, nem csupán a híres amerikai Air Force One esetében.

Jelenleg valamennyi német kormánygép rendelkezik ilyen jellegű rakétavédelmi rendszerrel, a három új Airbus esetében ugyanakkor most komolyan felmerült az erről történő lemondás. A lap szerint a minisztérium a CDU-nak azt válaszolta, hogy az előnyöket, illetve a költségeket egyelőre tovább mérlegeli. Erre vonatkozóan egyeztetések folynak a kancellári és az elnöki hivatal, valamint a külügyminisztérium között is. Az opciók között szerepel az is, hogy

az új Airbus 350-es gépek üzembe helyezéséről hat hónapra mindenképp lemondanának.

A Bild szerint szerint egyelőre csak a kancellár hivatal tájékoztatott arról, hogy Scholz kancellár kész lemondani a rakétavédelemről. A három Airbus 350-es gépet még az akkori, Angela Merkel vezette nagykoalíciós kormány 2019-ben rendelte összesen 1,2 milliárd euróért. A rakétaelhárító rendszerek beépítésére eddig 219 millió eurót irányoztak elő.

Ugyancsak a BIld szerint Christian Lindner szabad demokrata pénzügyminiszter aligha lenne szomorú, ha a védelmi rendszer beépítését célzóösszeget megtarthatná.

Nyitókép: Julian Stratenschulte/picture alliance/Getty Images