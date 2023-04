A Wagner-vezér szerint elfoglalták a városházát Bahmutban – videó

Jevgenyij Prigozsin, a hírhedt Wagner csoport vezetője bejelentette, hogy csapatai elfoglalták a bahmuti városháza épületét az ukrán csapatoktól – számolt be róla a 24.hu.

Maga Prigozsin is bejelentkezett egy videóban az éjszaka folyamán a zsoldoscsapata zászlaját lobogtatva Bahmutból, a városházától nem messze, azt állítva, hogy az ukrán csapatok a város nyugati felébe vonulnak vissza.

Ismeretes, egész Ukrajnában Bahmutban vannak a leghevesebb harcok, az oroszok már több mint hét hónapja ostromolják a várost, ami során több tízezer embert veszthettek el, de az ukránok veszteségei is jelentősek.

Prigozhin claims Bakhmut is 'legally' taken, and shows a Wagner flag with a message "good memory to Tatarsky".



This footage is near the city administration of Bakhmut if we have to believe Prigozhin. He says that Ukrainian units have moved to the western part of Bakhmut. pic.twitter.com/QfikLEuBs4 — NOËL ?? ?? (@NOELreports) April 2, 2023