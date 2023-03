Súlyos börtönbüntetést kaphat Putyin magánhadseregének egyik vezetője

Az ukrán Nexta Tv értesülései szerint a krími híd elleni robbantásos merényletet vizsgáló bizottság Volkov ezredes súlyos felelősségét is megállapította. Állítólag használhatatlan légvédelmi fegyvereket vásároltatott, ráadásul indokolatlanul magas áron.

A vizsgálók és az orosz biztonsági szolgálat, az FSZB nyomozása szerint Volkov ezredes mint az orosz Nemzeti Gárda haditengerészeti osztályának vezetője volt felelős a légelhárító eszközök beszerzésért is. A főtiszt azonban olyan fegyverekkel látta el a Roszgvargyija egységeit, amelyek használhatatlanok voltak, így fordulhatott elő, hogy merénylők felrobbanthatták a Krím-félszigetet az orosz szárazfölddel összekötő híd vasúti pályáját.

Korábban az orosz hatóságok azt állították, hogy egy robbanóanyaggal megrakott teherautó robbant fel, amikor az üzemanyagot szállító vonatszerelvények mellé ért. Ezt a forgatókönyvet a közösségi médiába feltöltött videók és a pusztítás környezete is megerősíti.

Russian media publish a video showing the moment of the explosion on the Crimea bridge. pic.twitter.com/6nkGroyjHf — Christo Grozev (@christogrozev) October 8, 2022

A támadás után a brit hadsereg egy korábbi robbantásszakértője a BBC-nek ugyancsak azt mondta: mivel a hídon nem láthatók becsapódásra utaló jelek, kizárt, hogy légitámadás történt.

Más szakértők pedig úgy vélték, hogy a hidat vagy aláaknázták, vagy egy távolból irányított, tengeri drónnal robbanthatták fel. Így aztán nehezen érthető, miért lett volna szükség a légvédelmi fegyverekre.

A washingtoni székhelyű Isntitute for the Study of the War (ISW) úgy tudja, hogy Volkov ezredes 395,5 millió rubel (1,8 milliárd forint) értékű kárt okozott azzal, hogy rossz minőségű és túlárazott radarokat vásárolt.

Az amerikai kutatóintézet emlékeztet arra, hogy korrupció miatt pár napja büntetőeljárás indult Vagyim Dragomiretszkij, a Roszgvargyija központi körzetének parancsnokhelyettese ellen is. Az amerikai szakértők úgy vélik, ennél az egységnél semmivel sem lehet több visszaélés, mint az orosz fegyveres erők más részeinél. A fokozott figyelem azonban szerintük arra utal: Vlagyimir Putyin számára különösen fontos, hogy a magánhadseregének tekintett nemzeti gárdában csak lojális és megbízható emberek szolgáljanak.

Címképünkön a hídon történt robbantás után tűzoltást végző egyik orosz helikopter látható

Nyitókép: MTI/AP