Már a brit légierő is részt vett egy orosz gép elfogásában

A Királyi Légierő (RAF) 140 Expedíciós Légiszázadának tájfun vadászgépei német tájfun vadászgépekkel együttműködve kísérték el az orosz IL78 Midas típusú légi utántöltő repülőgépet, miután az nem reagált a légiforgalmi irányításnak Észtországban - írta a CNN alapján a Portfolio.

Az orosz gép Szentpétervár, valamint a Lengyelország és Litvánia közötti orosz enklávé, Kalinyingrád között repült. Bár az ilyen elfogások rutinszerű NATO-missziónak számítanak, a RAF-nak ez volt az első közös NATO-légirendészeti elfogása a német légierő tájfunjaival.

Hasonló feladatokat a Magyar Honvédség Gripenjei is elláttak egy időben, erről be is számoltunk:

A téma azért különösen érzékeny most, mert kedden, az ukrajnai háború kitörése óta először, incidensbe keveredett nemzetközi vizeken, a Fekete-tengernél egy orosz vadászgép és egy amerikai drón, melynek következtében a drón lezuhant. A Reuters szerint egyelőre sem az amerikaiak, sem az oroszok nem találták meg a drón maradványait.

Nyitókép: Getty Images/Grace Maina