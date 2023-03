Rendkívüli tüntetések és sztrájk: összefogtak a közlekedésben dolgozók a klímavédőkkel Németországban

A munkabeszüntetés a közszférában dolgozó nagyjából 2,3 millió munkavállalóra vonatkozó kollektív szerződésről folytatott tárgyalásokhoz kapcsolódik. A Ver.di 10,5 százalékos vagy minimum 500 eurós havi béremelésért harcol, az eddigi tárgyalások eredménytelenek voltak. A munkáltatók ezt elutasítják, ajánlatuk 5 százalékos béremelés, ezen felül 2500 euró egyszeri kifizetés.

A sztrájkban hat német tartomány érintett,

Hessen,

Észak-Rajna- Vesztfália,

Baden-Württemberg,

Szászország,

Alsó-Szászország és

Rajna-vidék-Pfalz.

Kora délutáni jelentések szerint az érintett tartományokban

szinte teljesen megbénult a tömegközlekedés, és több helyütt óriási dugók keletkeztek.

Ugyancsak péntekre több európai városban hirdetett meg globális tiltakozó megmozdulásokat a Friday for Future nemzetközi klímavédő szervezet, így néhány német városban is. Több helyen együtt vonultak az utcákra a Ver.di felhívására sztrájkolók, valamint Friday for Future nem csak fiatalokból álló hívei, akik a klímabarát közlekedésért és ennek érdekében a nagyobb pénzügyi ráfordításért tüntettek. Közös megmozdulásokra került sor egyebek között Berlinben, Kölnben és Wiesbadenben is.

A Friday for Future szóvivője a közös tiltakozást azzal indokolta, hogy a célok több vonatkozásban hasonlók.

Élesen bírálta a Ver.di által meghirdetett munkabeszüntetést a Német Munkaadók Szövetsége (BDA). A szövetség mindenekelőtt azzal vádolta a szakszervezetet, hogy a munkabeszüntetést szándékosan a klímavédelmi szervezet által tervezett tüntetések napjára hirdette meg. Steffen Kampeter, a BDA elnöke kifogásolta, hogy a munkajogi követeléseket a klímaaktivisták politikai céljaival kapcsolják össze, ez megítélése szerint a határok durva átlépését jelenti,

Kampeter szerint a munkabeszüntetések célja csakis a bérmegállapodások elérése, illetve a munkafeltételek javítása lehet.

Aki azonban ezeket a követeléseket általános politikai célokkal kapcsolja össze, az túllép a megengedett határokon

- hangoztatta a szövetség elnöke utalva arra, hogy a politikai célú sztrájkmegmozdulásokat Németországban nem engedélyezik.

Egy felmérés szerint a németek 45 százaléka túlzottnak, míg ugyancsak 45 százaléka helyénvalónak tartja a Ver.di béremelési követeléseit.

Nyitókép: Sven Hoppe/picture alliance/Getty Images