Három külföldi síelő halt meg Kanadában lavina miatt

A kanadai rendőrség tájékoztatása szerint összesen tíz embert sodort el a hóomlás. A négy sérült közül többen válságos állapotban vannak, de valószínűleg nincsenek életveszélyben. A súlyos sérültek egyike a túravezető volt.

A túravezetőt leszámítva a síelők külföldi állampolgárok voltak, további részleteket azonban nem tettek közzé róluk.

We are saddened to learn of another fatal avalanche accident near Invermere yesterday. The snowpack in the interior is still dangerous with a deep persistent slab problem that is incredibly hard to manage.

Learn more about the deep persistent problem.https://t.co/DUKJcvImxq — Avalanche Canada (@avalancheca) March 2, 2023