Nagy változás köszöntött be Bécsben: végre fellélegezhetnek

Az összes korlátozás immár Bécsben is a múlté. Mostantól maszk nélkül lehet utazni a tömegközlekedési eszközökön, és nem szükséges a maszk a gyógyszertárak felkeresésekor sem. Sőt az utazók a maszk elhagyásával együtt annak is örülhetnek, hogy a hónap első napjától a buszokon, illetve a villamosokon az első ajtót is használhatják. Ez ugyanis a járvány kezdetétől zárva volt annak érdekében, hogy a vezetőt megóvják a fertőzéstől. Bécs kivételével az összes tartományban már korábban feloldották a maszkviselés kötelezettségét a tömegközlekedési eszközökön, valamint a vonatokon.

További enyhítés, hogy nem kell PCR-tesztet végeztetniük a kórházakba és más ápolási intézménybe látogatóknak sem, és érvényét veszítette az a korlátozás is, amelynek értelmében eddig egy beteg esetében csak naponta három látogatót engedélyeztek.

A korlátozások enyhítését előzetesen Michael Ludwig, Bécs szociáldemokrata polgármestere, a tartomány vezetője jelentette be. Egyidejűleg köszönetet mondott a bécsieknek, hangsúlyozva, hogy nagy részük fegyelmezetten betartotta az érvényben levő korlátozásokat.

A maszk viselésének kötelezettsége ugyanakkor mind a kórházakban, mind a többi egészségügyi intézményben április 30-ig fennmarad. Ez utóbbi korlátozás azonban nem csupán Bécsre, hanem az egész országra érvényes.

Az osztrák kormány korábban úgy döntött, hogy

az összes korlátozást legkésőbb június 30-ig feloldják.

Június végéig megszüntetnek minden SARS-CoV-2 válságstábot, illetve testületet. Megszűnik továbbá az esetleges fertőzések bejelentésének kötelezettsége, továbbá eltörlik a fertőzöttek esetében érvényben lévő korlátozásokat is.

Egészségügyi szakértők ugyanakkor már korábban hangsúlyozták hogy a vírus okozta megbetegedések jelentős visszaszorulása ellenére továbbra is szükség van a különböző ellenőrző vizsgálatokra, így egyebek között a szennyvíz koronavírus-koncentrációjának ellenőrzésére.

Németország ugyanakkor immár szinte teljes mértékben mentes minden korlátozástól. Március elsejétől immár nem kötelező maszkot viseli a kórházakban, valamint a többi egészségügyi létesítményben, illetve a körzeti orvosi rendelőkben dogozóknak. Ugyancsak március első napjától megszűnt mindenfajta tesztelési kötelezettség az egészségügyi intézményekbe látogatók számára.

