Újabb testrészei kerültek elő a meggyilkolt és feldarabolt hongkongi modellnek

A CNN tudósítása szerint egy család négy tagját vették őrizetbe Abby Choi hongkongi modell meggyilkolásáért, miután a nő testrészeit feldarabolva találta meg a rendőrség – írja a 24.hu.

Az RTHK hongkongi televízió értesülése szerint letartóztatták Choi volt férjét, a 28 éves Alex Kwongot, annak testvérét, a 31 éves Anthonyt, édesapjukat, a 65 éves Kwong Kaut. Őket gyilkossággal gyanúsítják, a testvérpár anyját, a 63 éves Jenny Linek pedig az igazságszolgáltatás akadályoztatásáért kell felelnie. Egy ötödik gyanúsítottat, egy nőt szintén elfogtak vasárnap.

A bíróság döntésének értelmében óvadék ellenében sem szabadulhatnak az előzetesből.

A világhírű 28 éves modell egyes testrészeit Hongkong Tai Po negyedében találták meg pénteken egy ingatlanban, ahol lefoglaltak egy hússzeletelőt, egy elektromos fűrészt és néhány, az üggyel összefüggésbe hozható ruhadarabot is. A hatóság azt is közölte, hogy a tett helyszínén két edény pörköltet találtak, amelyekben feltehetően emberi szövetek voltak.

