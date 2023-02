Ötvenkilencen vesztek a tengerbe az olasz partoknál

A viharos időben bajba jutott hajónak a kikötőkapitányság és a pénzügyőrség sietett a segítségére. A legutolsó közlések szerint 59-en veszítették életüket, több mint negyven holttestet a hullámok partra vetettek. További eltűnteket keresnek.

Az áldozatok között húsz nő és tizenkét kisgyerek van, utóbbiak között egy néhány hónapos csecsemő is. A helyszínen készült felvételek egy kislány holttestét mutatták: kilenc éves volt, és egyelőre számmal jelölték meg, mivel neve ismeretlen.

Nyolcvanegy túlélőt számolnak, közülük huszonegy embert kellett kórházba szállítani, a többieket a legközelebbi menekültügyi központban helyezték el, a holttesteket Crotone sportcsarnokába vitték.

A Törökországból indult hajó az olaszországi partok előtt néhány méterre a parti sziklákhoz csapódott. Más hatósági beszámolók szerint a hajót a viharos hullámok törték darabokra. A túlélők szerint a hajón robbanás is történt. A baleset a calabriai Steccato di Cutro közelében történt.

A túlélők beszámolói szerint mintegy száznyolcvanan utaztak a hajón, akik Irakból, Pakisztánból, Afganisztánból érkeztek. Más számítások szerint kétszázötven lehetett a csoport létszáma.

egyiküket már őrizetbe vették, további hármat pedig köröznek, miután elmenekültek a helyszínről.

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök közleményben fejezte ki mély fájdalmát a halálos áldozatok miatt, akiknek életét a kormányfő szerint az emberkereskedők törték ketté. Meloni bűncselekménynek nevezte, hogy egy alig húsz méter hosszú hajóval mintegy kétszáz embert szállítottak rossz időben. "Embertelen férfiak, nők, gyerekek életét az utazásért általuk fizetett jegyre váltani, a biztonságos út hamis ábrándjával" - hangoztatta közleményében a kormányfő.

Hozzátette: a római kormány elkötelezte magát az indulások megállítására és hasonló tragédiák megakadályozására. Giorgia Meloni a legmagasabb szintű együttműködésre szólította fel a kiindulási és származási országokat. Megjegyezte: magától értetődik, hogy

Matteo Piantedosi belügyminiszter a tragédia helyszínére ment, ahol a hajó roncsai fekszenek. Kijelentette, a hatalmas tragédia bizonyítja, mennyire elengedhetetlen a határozott fellépés az illegális bevándorlás hálózatával szemben, melyet a gátlástalan emberkereskedők használnak ki saját gazdagodásukra, rögtönzött, nem megfelelő hajókkal és rossz időjárási feltételek között zajló átkelésekkel.

A tárcavezető úgy vélte, minden lehetséges kezdeményezéssel folytatni kell az indulások leállítását, és nem szabad bátorítani az átkeléseket egy jobb élet ábrándjával, ami kizárólag az emberkereskedelmet táplálja, és a mostanihoz hasonló tragédiákhoz vezet.

Matteo Salvini kormányfő-helyettes, volt belügyminiszter, a jobboldali Liga vezetője közösségi oldalán azt írta,

Antonio Tajani olasz külügyminiszter úgy vélte, az Európai Uniónak a származási államokkal kell megállapodnia az indulások blokkolására.

A volt baloldali kormányfő, Matteo Renzi az Élő Olaszország (IV) centrumpárt vezetője hangsúlyozta, az emberkereskedőket kell megállítani, nem a tengeren életeket mentő civilszervezeteket.

Az Open Arms Italia civilszervezet elnöke, Veronica Alfonsi szerint a tragikus baleset az olasz kormány és Európa politikai döntéseinek következménye: ha elegendő hajó segítene a tengeren, senki sem veszne a vízbe - hangoztatta.

Szombat este a Frontex európai határ- és partvédelmi ügynökség járőrrepülőgépe az olasz partoktól negyven mérföldnyire azonosította a hajót. A riasztásra az olasz haditengerészet megpróbálta megközelíteni a hajót, de az időjárás ezt nem tette lehetővé. A hatóságok a parton várták a hajó érkezését.

Sergio Mattarella olasz államfő szerint senki sem maradhat közömbös: az EU-nak konkrét felelősséget kell vállalnia, és kivenni a migrációt az emberkereskedők kezéből.

Ferenc pápa a halottakért, kiváltképpen a gyerekekért, és a túlélőkért is imádkozott, és köszönetet mondott azoknak, akik segítséget nyújtanak és a túlélők befogadásán dolgoznak.

