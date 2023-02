Új bankjegy is megemlékezik a háború évfordulójáról - képek

A háború kezdetének évfordulóján bemutatott bankjegyet függőleges irányba fordítva három katona képe látható, akik a nemzeti lobogót emelik a magasba. A bankó másik két oldalán két, ragasztószalaggal összekötött kéz látható: ez az oroszok által elkövetett háború bűnökre tett utalás. Moszkva tagadja, hogy csapatai ilyesmit követtek volna el Ukrajna megszállása kapcsán.

"A háború évfordulója alkalmából úgy döntöttünk, emlékbankjegyet bocsátunk ki, amely egy kis papírdarabon sűrít egy évnyi érzelmet, mintát, tartalmat és ikonikus jelképet" – mondta Andrij Pisnyi, az Ukrán Nemzeti Bank kormányzója a kijevi központi bankban tartott bemutatón a CNN cikke szerint.

Az ukrán nemzeti bank a tavaly február 24-én kezdődő invázió óta keményen dolgozik azért, hogy a gazdaságot talpon tartsa és a stabilitást fenntartsa. Tavaly nyáron a hrivnyát 36,57 dolláros árfolyamhoz kötötte, rendszeresen beavatkozott a devizapiacon a valuta támogatása érdekében.

A nyugati partnerek több milliárd dolláros külföldi segélyének köszönhetően Ukrajna keményvaluta-tartaléka egy év alatt közel 30 milliárd dollárra nőtt, ami valamivel magasabb, mint a háború kezdetén.

National Bank issued a vertical 20 hryvnia banknote to mark the anniversary of the russian invasion ‼️



