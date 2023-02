Finnország határozottan a NATO-ba tart

Mivel a pártok túlnyomó többsége támogatja, a finn parlament minden bizonnyal megszavazza a csatlakozást, és elfogadja az alapdokumentumokat. Az Észak-atlanti Szerződés és az Ottawai Egyezmény tartalmazza egyebek között a kollektív védelemre vonatkozó garanciákat, amelyek a NATO-tagállamokat ért külső támadás esetén lépnek életbe.

"A cél az, hogy az ország NATO-csatlakozásához szükséges nemzetközi jogi eljárás még ebben a választási ciklusban lezáruljon" - közölte Jussi Halla-aho a voksolás időpontját bejelentve.

Finnországgal Svédországgal együtt szeretne felvételt nyerni a NATO-ba. A csatlakozásukról szóló jegyzőkönyveket valamennyi NATO-tagországnak jóvá kell hagynia. Mivel Törökországnak fenntartásai vannak Svédország terrorellenes fellépésével, Ankara egyelőre halogatja a ratifikálást.

Sauli Niinistö azt mondta, hogy

a február 28-i döntés egyértelmű kinyilvánítása lesz annak, hogy Finnország a NATO tagja akar lenni.

Onnan kezdve a csatlakozás sorsa "csak és kizárólag Törökország kezében van" - tette hozzá az államfő.

Azt is értésre adta, hogy Helsinki akkor is előrehalad a csatlakozás útján, ha Törökország csak a finn jegyzőkönyvet ratifikálja, a svédet nem. "Nem akarjuk és nem is tudjuk visszavonni a csatlakozási kérelmünket" - fogalmazott.

Csütörtökön Ankarában járt Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, és kijelentette: eljött az ideje jóváhagyni Finnország és Svédország NATO-tagságát.

Nyitókép: Sauli Niinistö finn államfő (b) fogadja Jens Stoltenberg NATO-főtitkárt az államfő nyári rezidenciáján, a délnyugat-finnországi Naantaliban 2022. június 12-én. MTI/EPA/COMPIC/Mauri Ratilainen