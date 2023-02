Egy oroszországi vegyi üzemben akartak robbantani terroristák - videó

Az FSZB közölte, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet két követője üzem- és kenőanyagot tartalmazó tartályokat szándékozott felrobbantani egy Kaluga megyei vegyi üzemben.

A két merénylő megpróbált ellenállni, ezért a biztonságiak végeztek velük. Úgy tudni mindketten tádzsik állampolgársággal rendelkeztek, és a terrortámadást követően Szíriába szándékoztak szökni.

A terroristák rejtekhelyén a hatóságok egy rögtönzött - működőképes - robbanószerkezetet, gyújtószerkezetes tartályokat, lőszert és fegyvereket foglaltak le.

The Russian FSB carried out a counter-terror op. liquidating 2 Tajikistani ISIS militants who previously sworn allegiance to ISIS on a video, they were preparing a terrorist attack on the chemical industry enterprise in the Kaluga region of Russia. pic.twitter.com/d5xU8Hr0mg — UkraineMaps (@MapsUkraine) February 17, 2023