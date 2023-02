Magyarok a törökországi romok mellől: "egy-két napig még találhatunk túlélőket" - videók

A Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársai jelenleg a törökországi Hatay településen dolgoznak, ami nagyjából a rengés epicentrumának közepén található. Az 1,2 milliós város 4-5 emeletes épületekből áll, és ezek mintegy 90 százaléka sérült, nagyon nagy része összeomlott a földrengésben. "Egy igazi romvárosban dolgozunk a kutyákkal" - összegzett Balázs László.

Eddig 17 élő személyt jeleztek a kutyáik és a technikai eszközeik. Közülük ötöt ki is emeltek, a többiekhez más csapatok mentek. Jelenleg is egy olyan épületnél dolgoznak, ahol tegnap este még hallottak halk hangokat kiszűrődni. Most próbálják meghatározni az esetleges túlélők helyzetét.

"Sok örömteli pillanatunk volt, de sajnos volt sokkal rosszabb is: egy 36 órás mentésünk legvégén a mentés közben meghalt a 15 éves gyermek, akit próbáltunk kiszabadítani a romok alól. Harcoulnk azért, hogy minél több embert tudjunk megtalálni és kiemelni."

A körülményekről a szolgálatvezető elmondta: számukra is meglepő, hogy milyen jól szervezett minden. Érkezésükkor várták őket, azonnal egy török-angol tolmácsot kaptak, aki végig velük van. Napközben ételt, italt hoznak nekik a helyiek, ha valamiből fogytán van a készletük, azt megpróbálják megszerezni, előteremteni. A körülmények persze nem egyszerűek egy összeomlott város közepén, de mindenük megvan, otthonról olyan sátrat is vittek magukkal, amelyben melegben tudnak pihenni a kollégák.

Nagyon fáradtak a kutyák, de még 1-2 napig ki kell tartani

"Épp Zulu dolgozik előttem a romoknál, és a mozgásán látom, hogy nem olyan, mint otthon szokott lenni. A kutyák nagyok elfáradtak, ez normális így a harmadik-negyedik napon. A hatékonyságuk napról napra csökken, tegnap például már a szlovén kollégáktól kértünk segítséget, hiszen annyira fáradtak voltak a nap végére az állatok, hogy nem mertük őket alkalmazni. De ilyenkor bevett szokás, hogy a frissebben érkező kutyákat, csapatokat is igénybe vesszük" - nyilatkozott a romok mellől, a munkát szemlélve Balázs László.

Mivel csütörtökön még egy anyát és kislányát találták meg teljesen jó állapotban voltak, ezért a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálathoz hasonló kaliberű csapatok további 1-2 napig találhatnak túlélőket a szolgálatvezető várakozásai szerint. Természetesen minden nappal fogy az esély, és minden nappal egyre több olyan hírt hallanak, hogy korábban még hallottak hangokat kiszűrődni a romok alól, de most már semmi sem hallatszik. Ez idő leteltével már a helyi erők fogják folytatni a munkálatokat.

"Nem lehet visszaadni azt az örömöt és tiszteletet, ami a túlélők és a hozzátartozók szemében tükröződik egy sikeres mentés után. Például kimenettünk egy idős embert és az unokáját, és másnap az idős ember visszajött megköszönni, hogy ott vagyunk és segítünk. Nagyon nagy tisztelettel fordulnak felénk" - idézte fel Balázs László azt, ami a legmeghatóbb és ami a legnagyobb motivációt jelenti számukra.

Nyitókép: Facebook/Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat