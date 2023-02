Hatalmas tűz ütött ki egy nagy török kikötőben a földrengés után – videók, légi fotó

Felfüggesztették kedden a dél-törökországi Iskenderun kikötő működését, miután az országot hétfőn a szíriai határ közelében sújtó hatalmas földrengésekben súlyos károkat szenvedett.

A Török Tengerészeti Igazgatóság közölte, hogy a földközi-tengeri kikötő egyes részei összeomlottak - az egyik épület egy kórház, ahonnan a haditengerészet egy hajójával a közeli Mersin városba szállítják az orvosi ellátásra szoruló túlélőket - írta az Associated Press.

Az egymásra halmozott, a rengésben leborult konténerek közül is rengeteg megsérült. Emiatt személyi sérülés nem volt a kikötőben, viszont az egyik konténerraktárban hatalmas tűz csapott fel. Egyelőre nem tudják, mi gyulladt ki és megfékezni sem sikerült a lángokat.

A helyi olaj- és gázszolgáltató, a Botas szerint

a földrengés nem károsította a térség egyik olajvezetékét sem, amelyek kulcsfontosságúak Törökország energiaszektora számára.

A közeli mersini kikötőben, illetve a ceyhani és dortyoli tankerhajó-terminálokban nem történt kár – tudósított a The Wall Street Journal.

Mersin és Iskenderun az árumennyiséget tekintve az ország harmadik és hetedik legforgalmasabb konténerkikötője.

Iskenderun harbour fire. You can see it for miles. We’ve just got here but so far we have seen a long queue for bread, masonry on the ground, people who’ve spent the night in their cars #TurkeyEarthquake #Turkiye pic.twitter.com/pkLsMrfhYd — Claire Herriot (@HerriotClaire) February 7, 2023

The fire that broke out in the toppled containers in İskenderun Port has not yet been put out https://t.co/By8IAdibxy — bianet English (@bianet_eng) February 7, 2023

A Dailyoverview légi fotókat közlő Instagram-csatorna összeállításában közeli képen is látszik a tűz és a sok összeborult konténer (lapozás után a 3-4. fotó):

A hatalmas tűz messziről látszik:

Massive fire burning at Limak port in #Iskenderun following the earthquake pic.twitter.com/Wnt167A3xv — Campbell MacDiarmid (@CampbellMacD) February 7, 2023

Hajóról oltják a lángokat:

JUST IN - Fire erupted in containers at Turkey’s Iskenderun port after major earthquake pic.twitter.com/wR1pYXeP5t — Annie C (@Annie6774) February 7, 2023

Nyitókép: Twitter/Campbell MacDiarmid