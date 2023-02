Egészen sajátságosan működő orosz tankelhárító bukkant fel az ukrajnai háborúban

Nemrég jelent meg a Twitteren egy fotó, amelyen egy furcsa, földre telepített katonai eszköz látható. Az eszköz egy PTKM-1R névre hallgató tankelhárító akna, amely az orosz haderő egyik legmodernebb fegyvere – írja a Portfolio.

A PTKM-1R a földre helyezett indítócső a 100 méteres körzetbe érkező járművek által kibocsátott hang és rezgések alapján lép működésbe, amikor pedig a mit sem sejtő páncélos beér egy ötven méteres körbe, egy tankelhárító lövedéket lő a levegőbe.

Ukrainian ordnance removers stumbled upon a Russian PTKM-1R anti tank mine, which is one of Russias most advanced mines, in the Kherson oblast. #UkraineRussiaWar️ #Ukraine pic.twitter.com/41QItWOxdl — Saga kino (@Sagakino1) February 1, 2023