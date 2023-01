Tanulóidő nincs, a mély vízbe dobják az új német védelmi minisztert

Mint kedden Olaf Scholz német kancellár bejelentette, Alsó-Szászország tartomány belügyminisztere, Boris Pistorius lesz a következő szövetségi védelmi miniszter Németországban. Elődje, Christine Lambrecht a szakmai munkáját és személyét érő bírálatok miatt kényszerült távozásra.

"Boris Pistorius jelölése a német sajtó és a biztonságpolitikai szakértők számára is meglepetés volt" - mondta az InfoRádiónak Molnár Tamás Levente, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. "Az SPD-n belül inkább a jobb szárnyhoz tartozik, keményvonalas belügyminiszterként emlegették, aki a menekültpolitikával és az iszlamista bűnözőkkel kapcsolatban az utóbbi időben eléggé elhíresült, rigorózus kijelentéseket tett."

Ami még az új posztja szempontjából érdekes lehet, hogy tartalékosnak számít, míg elődjei közül sokan nem voltak katonák.

KAPCSOLÓDÓ Vége a nőuralomnak a német védelmi minisztérium élén – itt a mérleg Aligha lopja be magát legújabb intézkedésével német kancellár a női politikusok szívébe. Olaf Scholz ugyanis véget...

"Ez mindenképpen előnyt jelent majd, a hadseregben a katonák között az elfogadottsága szintje magasabb lesz, lesz egy alapvető fogalma arról, hogy mit jelentenek a katonai jelzések, a rövidítések" - vázolta Molnár Tamás Levente.

Hogy miért eshetett rá a választás, arról úgy vélekedett,

Olaf Scholz logikájában kell keresni a megfejtést, de mindenképpen "utolsó pillanatos" döntés volt.

"Mindenképpen szociáldemokrata politikust kellett választani, Olaf Scholz őt jól ismeri, a lojalitás pedig fontos szempont volt mindig is. Ami érdekes, és ez vitát váltott ki, hogy hogy kívánja így megőrizni a genderparitást úgy, hogy nő helyett választott férfit. Boris Pistorius kinevezésével ez a nemi egyenlőség megdőlt, férfitöbbség van a kormányban, és ez a Zöldeknek fájó pont, de le kell nyelniük ezt a keserű pirulát" - mutatott rá.

A Bundeswehr állapota közben - a szakértő szerint - "nem túl jó".

"A hidegháború óta mostohaminisztérium volt a hadsereget felügyelő tárca is, a politikai prioritások között nem szerepelt, hogy egy hadra fogható, ütőképes hadsereget állítsanak fel. A békeosztalék most nyújtja be a számlát, Németország és a német haderő nagyon kis mértékben hadra fogható, muníciós problémák vannak, a rendelkezésre álló haditechnika nem túl jó. A Bundeswehr belső felépítése sem túl jó, a minisztérium túlságosan bürokratikus, a beszerzés nehézkes, a tavaly megszavazott, 100 milliárd eurós védelmi külön alapból fontos lenne, hogy a védelmi minisztériumban a beszerzési szabályok gördülékenyek és gyorsak legyenek. Most Boris Pistoriusnak mindezeket meg kell reformálnia,

fenn kell tartania, emelnie kell Németország vállalásait Ukrajna felé kell egy belső reform is.

Az utóbbi időben látszott, hogy Christine Lambrecht sem boldogult ezzel. Az ő kinevezése anno még 2021 decemberében még a régi logikát követte, olyan minisztert neveztek ki a posztra, akinek nem sok köze volt a biztonságpolitikához, stratégiai gondolkodással, védelmi kérdésekkel Boris Pistorius ilyen szempontból, hogy belügyminiszter volt, rendőrséggel volt dolga, illetve hadkötelezett volt; próbálták azt a látszatot kelteni, hogy egy szakértőbb embert a tárca élére helyezni. Óriási feladatai lesznek, nem lesz tanulóidő, hanem a mély vízbe dobják" - ecsetelte Molnár Tamás Levente.

Nyitókép: MTI/AP/DPA/Julian Stratenschulte