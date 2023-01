Hat ember életét követelte egy mészárlás Kaliforniában

Hat ember, köztük egy 17 éves anya és féléves gyermeke vesztette életét egy lövöldözésben Kalifornia középső részén - közölték a helyi hatóságok.

A rendőrség gyanúja szerint legalább ketten követték el a gyilkosságokat.

Helyi idő szerint hétfő hajnali fél négykor több bejelentés érkezett a rendőrséghez, hogy lövéseket hallottak egy lakóépület környékéről Goshenben, a kaliforniai Visaliától keletre - közölte Mike Boudreaux seriff.

Helyi idő szerint hétfő hajnali fél négykor több bejelentés érkezett a rendőrséghez arról, hogy lövéseket hallottak egy lakóépület környékén Goshenben, a kaliforniai Visaliától keletre.

A hatóságok két halottra bukkantak az utcán, egy harmadik, végzetesen megsebesített emberre pedig a ház bejáratánál találtak rá. Az épületben további három áldozatra leltek, köztük egy férfira, aki a hatóságok kiérkezésekor még életben volt, de később meghalt a kórházban.

A rendőrség úgy véli, hogy a bűncselekmény egy drogbandához köthető. A helyi seriff hivatala a múlt héten házkutatást tartott a szóban forgó lakóépületben.

A megyei seriff a médiának nyilatkozó illetékes az alábbi videóban arról beszél, hogy az áldozatokat nem véletlenszerűen választották ki, tudatos kijelölt célpontok voltak, igen személyes bűncselekmény volt, és üzenetet küldtek általa.

“This was very personal, and we also believe this was a message being sent.”



Tulare Co. SO investigating a shooting in Goshen, near Harvest & Rd. 68.



Six people were killed, including a 17 y/o mom & 6 mo. baby. TCSO believes narcotics and gang associations may be involved. pic.twitter.com/StFLR1KxJN — Amanda Aguilar ABC30 (@AAguilarTV) January 16, 2023