Légi katasztrófa történt hajnalban, már halottakat is találtak - videó

A Yeti Airways nepáli légitársaság gépén a négyfős személyzet mellett 68 utas tartózkodott - közölte a légitársaság szóvivője, Szudarsan Bartaula.

#Nepal #YetiAirlines Air Crash

? Out of the 68 passengers on board, most were locals

? There were a few foreigners too

? 2 pilots and 2 cabin crew members were on the flight

? Crash visuals show rescue ops underway pic.twitter.com/qANvgArd4p — Ananya Bhattacharya (@ananya116) January 15, 2023