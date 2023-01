Bőrrákkal operálták az amerikai elnök feleségét

Az egyiket az amerikai first lady jobb szeme fölötti részről, a másikat pedig a mellkasáról operálták ki a sebészek. Egy harmadik elváltozást is vizsgálnak az orvosok..

Kevin O'Connor, Joe Biden elnök orvosa elmondta, hogy a vizsgálatok szerint a 71 éves Jill Biden jobb szeme feletti, illetve a mellkasán újonnan felfedezett elváltozás is bazálsejtes karcinóma. O'Connor egyúttal arról is tájékoztatott, hogy teljesen eltávolítottak egy elváltozást a first lady bal szemhéjáról, és elküldték a szokásos mikroszkópos vizsgálatra.

A műtétet járóbeteg-ellátás keretében végezték

a marylandi Bethesdában található Walter Reed Nemzeti Katonai Orvosi Központban. Jill Biden jól van, és szerda este visszatért a Fehér Házba - mondta el a first lady sajtótitkára.

A bazálsejtes karcinóma a leggyakoribb típusú és egyben a legkönnyebben gyógyítható bőrrák, általában a bőr felszínére korlátozódik. A gyógyulási esélyek nagyon jók, főleg, ha korai stádiumban fedezik fel, egy sekély bemetszéssel könnyen eltávolítható. Ritkán okoz súlyos szövődményeket vagy válik életveszélyessé.

